Decreto de Gazzetta regulamenta doações desde 2018

Havendo interesse na doação, o comunicado deve, segundo o decreto, ser publicado em diário oficial (DO), "fixando-se o prazo de cinco dias úteis para eventuais manifestações de outros interessados em formalizar parcerias similares, doar direitos e serviços ou bens congêneres ou, ainda, para eventual impugnação à proposta apresentada".

O decreto 13.828, editado em 2018 pelo ex-prefeito Clodoaldo Gazzetta, regulamentou o procedimento a ser adotado pelo município no âmbito das doações recebidas pelo poder público. A única exceção à norma se dá nas parcerias voluntárias, com Organizações da Sociedade Civil (OSCs), que já possuem regramento próprio a nível federal.

O capítulo 5 do decreto ainda disciplina a transparência e o controle sobre esses itens. "O despacho que autorizar a formalização da parceria, o recebimento de doação de bens móveis, direitos e serviços, sem ônus ou encargos, deverá ser publicado no Diário Oficial do Município", diz a norma.

O texto determina ainda que "a secretaria responsável pelo termo de parceria ou recebimento da doação deverá providenciar a inserção, no Portal da Transparência da Prefeitura do Município de Bauru, da relação das doações de bens móveis, bem como de doações de direitos e serviços, sem ônus ou encargos, recebidos no ano civil".

Itens recebidos pelo Fundo, como celulares, foram repassados diretamente a algumas secretarias. Mas nenhuma das providências previstas no decreto foi efetuada.

Doações já foram problema na Funprev