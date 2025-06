CEI nega acareação e mantém indefinição sobre bens apreendidos

A reportagem indagou o relator da CEI nesta quarta sobre se a prefeitura esclareceu para onde foram os equipamentos. Segundo Maldonado, não há controle sobre nada disso. "Tem o registro de entrada, mas não o de saída", reconheceu o vereador.

Mais tarde, em vídeo publicado nas redes sociais, a vereadora Estela Almagro (PT) questionou o paradeiro dos celulares.

"Onde foram parar os 449 aparelhos doados pela Receita? Isso nós também queremos saber. E mais do que isso é dever dos membros da CEI investigar o paradeiro destes aparelhos que, segundo a mãe da prefeita, passou pelo fundo e foram direcionados a estudantes", afirmou a petista. "Valores que somam R$ 320 mil reais, somente em celulares, não podem ser negligenciados em sua apuração, sob pena do crime de prevaricação, previsto no art. 319 do Código Penal", acrescentou.