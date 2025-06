Jovem é baleado nas costas após sair de uma 'biqueira' em Bauru

De acordo com boletim de ocorrência (BO), a vítima contou que foi atingida por um disparo de arma de fogo nas costas após compras drogas em uma biqueira. O autor, segundo ela, seria um desconhecido que passou de bicicleta.

Um jovem de 19 anos foi baleado nas costas, na madrugada desta quarta-feira (25), após sair de um ponto de venda de drogas no Parque Primavera, em Bauru. Ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista, onde permaneceu internado aguardando cirurgia. Até a publicação desta reportagem, o autor do crime não havia sido identificado.

O jovem alegou desconhecer a motivação do disparo e também não forneceu detalhes aos policiais sobre o socorro que lhe foi prestado. Com quadro de saúde estável, ele possuía orifício de entrada do projétil, mas não de saída.

No local informado pela vítima, os PMs não encontraram vestígios do crime e nem testemunhas. O caso, registrado como tentativa de homicídio, é investigado pela 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru.