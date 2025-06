Guardas civis resgatam tamanduá-mirim em empresa de Botucatu

Botucatu - Equipe do Grupo de Proteção Ambiental (GPA) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) resgatou, nesta terça-feira (24), um tamanduá-mirim encontrado nas dependências de uma empresa da cidade. Após avaliação, ele foi solto em uma área de mata.

Os guardas civis foram comunicados via Centro de Operações Integradas (COI) sobre a presença do animal na empresa, no Jardim Aeroporto, e, com ajuda de colaboradores, fizeram o resgate.

Após avaliação veterinária, a equipe constatou que o tamanduá-mirim encontrava-se em boas condições de saúde e ele foi reinserido em seu habitat, em uma área de preservação no município.