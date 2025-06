Morre homem de 38 anos que foi brutalmente espancado em Pirajuí

Vítima de espancamento por motivos ainda não esclarecidos no último dia 17 em Pirajuí, caso denunciado à Polícia Civil por sua irmã, Fabiano Ribeiro Juventino, 38 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (25). Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Bauru (HEB) havia quatro dias.

A causa da morte, de acordo com o boletim de ocorrência (BO), foi traumatismo craniano associado a uma hemorragia subaracnóidea bilateral, fratura do arco zigomático e fratura do osso temporal direito. Foi requisitado exame necroscópico.

Fabiano foi transferido à UTI do Estadual após passar por atendimento na Santa Casa de Misericórdia de Pirajuí. Os médicos já haviam informado a irmã dele sobre a possibilidade de evolução do quadro clínico grave para morte encefálica.