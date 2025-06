Banda Rádio faz último show autoral no Jack Music Pub

O palco do Jack Music Pub, em Bauru, promete mais uma noite simbólica, nesta sexta (27). A banda Rádio, referência do hardcore independente local, faz seu último show autoral como parte da programação de encerramento da casa, após 25 anos de funcionamento.

Completando 21 anos de estrada, a banda Rádio carrega uma trajetória marcada pela energia crua do punk/hardcore e pela fidelidade à cena underground. Formada em 2004, em Bauru, o grupo construiu uma história autêntica, dividindo palco com nomes como Garage Fuzz, Street Bulldogs e Hateen. A formação atual traz Zambinha nos vocais, Rafael Placce no baixo, Sono e Rodvan nas guitarras, e Kadu na bateria. Juntos, eles conduzem o projeto que influenciou gerações dentro e fora da cidade, destaca a assessoria de imprensa. O show no Jack foi batizado de "La Última Dança" e será a última apresentação autoral da Rádio, que também encerrará um ciclo. Além da Rádio, a Nebraska inn, de Araraquara, e a Nosedive, também de Bauru, também se apresentam, reforçando a conexão entre diferentes gerações que orbitam o hardcore independente.

"Vai ser uma noite para ficar na memória. Fechar esse ciclo dentro de um espaço que nos acolheu por tantos anos tem um significado enorme", diz Zambinha. O show deve reunir antigos fãs, músicos parceiros e admiradores do Jack Music Pub, conhecido por sua contribuição à cultura alternativa em Bauru e região. A programação de despedida do Jack segue até 5 de julho. Para a Rádio, o show do dia 27 representa o fim das apresentações autorais, mas não o fim da banda. Outras novidades devem ser anunciadas neste ano, em comemoração às duas décadas de trajetória. Redes Sociais: @bandaradio