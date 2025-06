Teatro abre as portas para 'The Beatles One - In Concert'

O Teatro Municipal de Bauru recebe no dia 5 de julho, um sábado, às 20h, o espetáculo "The Beatles One - In Concert", grupo cover brasileiro considerado um dos melhores do mundo. Em 2012, foi reconhecido como o melhor cover da banda pelo Cavern Club de Liverpool — casa onde os Beatles iniciaram a carreira e que se tornou referência mundial em tributos. Formado por primos e irmãos, "The Beatles One" tem mais de duas décadas de estrada.

Ingressos estão à venda no site MegaBilheteria.com e na Loja Roth (av. Getúlio Vargas, 2-10). Informações: (14) 99833-6199. A banda já se apresentou em todo o Brasil e realizou mais de 250 shows no Reino Unido. Foi ainda a única a tocar na antiga casa de Paul McCartney, hoje transformada em museu. Durante a apresentação, os músicos se comunicam com o público em inglês, com auxílio de um tradutor, reforçando a imersão no universo dos Beatles. A fidelidade sonora e visual do grupo impressiona, com uso de instrumentos idênticos aos da década de 1960 e presença de um baixista canhoto, como Paul McCartney. O espetáculo faz parte da International Beatle Week, realizada anualmente em Liverpool.

SERVIÇO