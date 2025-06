Operação encontra fiação suspeita e falhas em ferros-velhos

Uma força-tarefa com foco na fiscalização de ferros-velhos flagrou irregularidades e um quilo de fiação de origem suspeita na manhã desta terça-feira (24), em Bauru. Ao todo, nove estabelecimentos foram vistoriados.

Denominada Operação Ferro-Velho, a ação contou com 49 agentes do 4.º Batalhão de Caçadores (4.º BC) da Polícia Militar, além de representantes da CPFL, das empresas de telefonia Vivo e Claro e das secretarias municipais de Planejamento (Seplan), Meio Ambiente (Semma) e Saúde.

Durante os trabalhos, 18 pessoas foram abordadas. A Seplan notificou sete estabelecimentos por ausência de alvará de funcionamento e licença. A Semma identificou duas áreas com necessidade de limpeza e presença de resíduos químicos em contato com o solo e fez as devidas notificações. Já a Saúde aplicou uma autuação por acúmulo de água parada com risco de proliferação de vetores, além de orientar três responsáveis pelos ferros-velhos.