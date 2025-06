Grupo OPEN promove encontro sobre Customer Experience

O Grupo de Negócios e Empreendedorismo OPEN realiza, nesta quinta (26), mais um encontro para promover a troca de experiências fundamentadas em boas práticas no mundo dos negócios, além de proporcionar um networking de qualidade. O evento acontecerá na sede da Moovefy, a partir das 19h. Além da presença dos convidados, o encontro contará com a participação especial do contabilista Vander Jacom, especialista em Customer Experience, com capacitações na Disney e na Universal Parks & Resorts. Vander abordará a importância do atendimento ao cliente com excelência, destacando como oferecer experiências únicas pode impactar positivamente os resultados dos negócios. O evento será realizado na Moovefy, situada na avenida Getúlio Vargas, 22-25. Inscrições estão disponíveis no Sympla, no valor de R$ 55,00, pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/open---encontro-de-negocios-e-networking/3002472