Nós e o Estado

Precisamos acordar o homem bom e sábio que mora em todos nós (ou a mulher boa e sábia). O que importa é sair do casulo da covardia e da zona de conforto e questionar as emendas parlamentares (como faz o sr. ministro Flávio Dino). Porque é a partir daí que começam a se esvair todos os recursos financeiros arrecadados frutos do suor e das lágrimas de tantos pais e mães de família que vão futuramente precisar dos Programas Sociais.

Não somos mendigos, somos cidadãos.

A nossa Constituição é carta linear democrática que traçou claros objetivos em relação ao que podemos alcançar como cidadãos e seres humanos.