Plano 'pet' pode custar mais que de servidor, diz vereador

O plano de saúde que o governo Suéllen Rosim (PSD) pagaria aos servidores teria um custo per capita mais barato do que os planos destinados a animais domésticos, os chamados "pets". Se a virtual vencedora da licitação do governo ofereceu preço de R$ 90,00 por servidor, o valor de um plano "pet" ideal hoje gira em torno de R$ 99,99, diz consulta feita pela reportagem no site "Petz".

A comparação foi feita pelo vereador Júnior Rodrigues (PSD), ex-líder da prefeita e ex-presidente da Câmara, na sessão desta segunda-feira (23). A declaração vem na esteira da decisão do governo de revogar o certame após parecer da procuradora Marisa Botter Gebara, que viu indícios de direcionamento no caso - caso amplamente comentado na reunião legislativa.

"A gente veio cobrando o edital esperando que viesse um edital bom, com exigências. Mas não veio nada. Quando você não tem exigência, qualquer coisa serve. Foi o que aconteceu", comentou. "Eles jogaram o preço para R$ 90,00. Qual plano vai conseguir atender? Isso não é um plano de saúde, é um plano funerário. Nós não podemos aceitar", emendou.