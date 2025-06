Governo ainda não sabe o que fará sobre plano de saúde

A Prefeitura de Bauru continua analisando sobre o que fará com relação ao plano de saúde a pouco mais de um mês do término do contrato com a atual operadora, a Hapvida, vencedora da licitação agora anulada pelo governo municipal.

A legislação autoriza a prorrogação de contratos no poder público por no máximo cinco anos, mas prevê que as negociações podem permanecer vigentes em caráter excepcional por mais um ano. É o que ocorre com o contrato atual, que já não pode mais ser prorrogado.

O JC questionou a prefeitura sobre se já há alternativas à mesa. A resposta foi a de que o governo discute o assunto: "O caso será analisado pela Secretaria de Administração e pelo Jurídico". Não mencionou se isso passa pela Procuradoria - de onde partiu o parecer que resultou na anulação.