Noroeste e Grêmio Prudente ficam no empate sem gols

O Noroeste estreou na Copa Paulista com um empate por 0 a 0 diante do Grêmio Prudente, na noite deste sábado (21), no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.

O Norusca teve as melhores chances de gol no início do primeiro tempo e, depois, no final da segunda etapa, com investidas ofensivas de Caio Mancha, Artur Melo e DG. O lateral-esquerdo Diego Maia, que foi capitão da equipe pela primeira vez, também quase garantiu os três pontos no finalzinho do duelo.

O Noroeste volta a campo na próxima sexta-feira (27), às 20h, quando visita o time do Araçatuba, no Estádio Adhemar de Barros. A comissão técnica adversária é comandada por uma dupla bauruense: o treinador Vaguinho e o auxiliar Vinícius Costa Lopes.