Bocaina prepara travessia da fogueira

No dia 23, após o levantamento do mastro do padroeiro, uma missa será celebrada às 19h. Na sequência, o pároco fará a benção da fogueira, que terá suas brasas espalhadas pelo chão da praça para a passagem dos fiéis, uma tradição que se mantém viva há vários anos.

A programação da Festa de São João Batista, que atrai turistas de toda a região, começa neste sábado (21) e segue até 13 de julho, com shows na praça todos os sábados e domingos, e também nesta segunda-feira (23), às 20h e às 23h, e barracas com pratos típicos.

Bocaina (69 quilômetros de Bauru) já está em contagem regressiva para a tradicional travessia dos devotos descalços pelo braseiro da fogueira de São João Batista, ponto alto da festa do padroeiro da cidade, e que ocorre todos os anos a partir da 0h de 24 de junho, em frente à Igreja Matriz, no Centro.

Na terça-feira (24), dia de São João, a programação começa com uma missa às 8h, seguida de procissão e bênção do bolo do santo. Nos dias 25, 26 e 27 de junho e 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de julho, a partir das 19h, shows de prêmios serão realizados na praça da matriz.

As festividades em homenagem a São João em Bocaina contarão, ainda, com corrida de pedestres neste domingo (22), às 8h, com saída da praça Remígio Diegues (rodoviária), quadrilhão no dia 29, às 18h, e leilão de pequenas prendas no dia 5 de julho, às 19h.

No dia 6 de julho, a partir das 16h, os bonecos fantásticos farão uma apresentação para o público infantil. O enceramento da festa, no dia 13 de julho, terá missa às 8h, apresentação da Banda Marcial Municipal Marta Nigro às 10h, leilão de gado às 10h30, almoço mineiro às 11h30 e disputa do pau de sebo a partir das 21h.

Show com Marcos Ferrattini