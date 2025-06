Jovens são maioria entre quem compra notas falsas por lucro

Normalmente, segundo a corporação, as cédulas falsas são recebidas através de correspondências dos Correios, e as postagens são feitas de locais variados. As recentes interceptações da PF ocorreram quando os suspeitos buscavam as encomendas.

"A recomendação aos comerciantes é que busquem conhecer não somente um elemento de segurança, mas sim vários, já que as falsificações jamais conseguem reproduzir todos os itens de segurança", complementa a corporação.

Para particulares que anunciam produtos na internet, a orientação é desconfiar do pagamento em dinheiro vivo, especialmente no período noturno. "Os criminosos aproveitam do fato da pouca iluminação e falta de conhecimento do particular para adquirir produtos com uso de cédulas falsas", alerta.

"Na dúvida, recusem a cédula e acionem a polícia, prestando informações das características dos suspeitos para subsidiar as investigações".