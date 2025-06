Condenada mulher que matou o vizinho idoso a tijoladas em Bauru

O Tribunal do Júri condenou a seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, uma mulher acusada de matar a tijoladas, no dia 8 de outubro de 2022, no Parque Santa Edwiges, em Bauru, o vizinho José Carlos de Almeida, de 63 anos. Após o homicídio, ela furtou objetos da residência da vítima e, por esse crime, foi sentenciada a 1 ano e 4 meses de reclusão em regime aberto, pena que foi substituída pela prestação de serviços à comunidade. A ré poderá recorrer da sentença em liberdade.

O julgamento ocorreu na última terça-feira (17). De acordo com os autos, A.P.F. havia sido denunciada e pronunciada por homicídio qualificado, por meio cruel, além de furto qualificado de produtos avaliados em R$ 4 mil. Por maioria de votos, no entanto, o Conselho de Sentença afastou a qualificadora do homicídio e a pena para este crime foi fixada pela Justiça no patamar mínimo pelo fato da ré não possuir antecedentes e pela inexistência de agravantes.

Relembre o caso

Conforme divulgado pelo JC na época, o corpo de José Carlos de Almeida foi encontrado pela Polícia Militar (PM), no quarto de sua residência, na manhã do dia 12 de outubro de 2022, após vizinhos sentirem um forte odor vindo do imóvel. No cômodo, havia marcas de sangue nas paredes e móveis, especialmente no guarda-roupas, e, ao lado da cabeça da vítima, foi localizado um tijolo quebrado, com manchas de sangue.