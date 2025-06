Suspeito é preso por tráfico de drogas após agredir policiais

Durante a luta corporal, os agentes utilizaram técnicas de defesa pessoal e imobilizaram o homem com o uso de algemas, conforme prevê o Procedimento Operacional Padrão (POP) e o Decreto-Lei nº 8.858/2016, que estabelece o uso de contenção em caso de risco de fuga ou ameaça à integridade física.

Segundo a corporação, o suspeito estava sentado sobre os trilhos e, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir a pé, descartando uma sacola plástica branca no chão. Ele foi alcançado poucos metros depois e reagiu desferindo socos e chutes contra os policiais.

Na sacola descartada, foram encontrados 33 pedras de crack e 129 eppendorfs (tubos plásticos) com cocaína. Com o suspeito, a polícia apreendeu também R$ 22,00 em dinheiro, divididos entre uma nota de R$ 20,00 e duas moedas de R$ 1,00, guardadas no bolso da calça de moletom.

Questionado, o homem confessou que havia recebido a droga minutos antes para realizar a venda no local. Ele foi levado à delegacia, onde o delegado plantonista elaborou o boletim de ocorrência. O suspeito permanece à disposição da Justiça.