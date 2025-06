Sabesp negocia contas em atraso via WhatsApp

A Sabesp iniciou nesta segunda-feira (16) edição especial por WhatsApp da campanha "Acertando suas contas com a Sabesp", que oferece condições especiais para regularização de dívidas de clientes com contas em atraso há 180 dias ou mais. Até 30 de junho, será concedido desconto de até 100% sobre juros, multas e correção monetária, além da possibilidade de parcelamento.

A Sabesp está entrando em contato com os clientes, por WhatsApp, por meio do novo canal de comunicação, o número (11) 3388-8001, que será responsável pela divulgação de informativos e também de campanhas, como o "Acertando suas contas com a Sabesp".

Será possível quitar o débito à vista, via PIX, com a transação sendo feita toda pelo WhatsApp. As contas em atraso também poderão ser pagas em até 24 parcelas fixas no cartão de crédito. Neste caso, pode ocorrer acréscimo da taxa da operadora.