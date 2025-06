Corpus Christi na região tem procissões e tapetes coloridos

Nesta quinta-feira (19), o Corpus Christi, uma das celebrações mais tradicionais da Igreja Católica, que remete à presença de Jesus Cristo na Eucaristia, será marcado pela montagem dos tapetes coloridos nas ruas de diversos municípios da região, além de missas e procissões.

Em Ibitinga (90 quilômetros de Bauru), as ruas centrais serão enfeitadas com os tradicionais bordados para a passagem do Santíssimo. A programação inclui uma missa às 8h, missa dos turistas às 10h e, a partir das 15h, missa seguida de procissão eucarística e bênção do Santíssimo.

Em São Manuel (69 quilômetros de Bauru), além da exposição dos tradicionais tapetes, a partir das 8h, o Corpus Christi terá missa campal no Santuário, às 15h, com presença do arcebispo Dom Maurício, procissão solene em direção à Matriz e show com a banda Vida Reluz, às 17h.