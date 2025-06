Entrelinhas

O depoimento da secretária Lúcia Rosim (Assistência Social) sobre as denúncias de supostos desvios do Fundo Social, relatados pela ex-comissionada do governo Damaris Pavan, foi marcado por um clima bastante amistoso entre integrantes da Comissão Especial de Inquérito (CEI) e a depoente.

Foram evitadas, pelos vereadores da CEI, perguntas mais sensíveis. Lucia não foi indagada nem uma vez, por exemplo, a respeito dos diálogos entre Damaris Pavan e Lúcia Rosim em aplicativo de mensagens.

Cei do fundo 3

A segunda oitiva de ontem foi sobre a relação da Secretaria de Finanças com o Fundo Social. Everton de Basílio, secretário na época, disse que atuou diretamente no recebimento de duas doações: uma em novembro de 2021, de R$ 2.462, e outra em novembro de 2022, de R$ 1.156. Ambas eram provenientes de apreensões realizadas pela Polícia Civil. O secretário afirmou que, no mesmo dia, já realizou o depósito dos valores na conta do Fundo.