Bauru: rastreador em sabonete denuncia cliente que furtava salão

Uma "tag" de rastreamento instalada pela proprietária de um salão de beleza na zona sul de Bauru em alguns itens para conter uma onda de furtos denunciou, nesta quarta-feira (18), uma cliente que havia colocado em sua bolsa um frasco com sabonete líquido do banheiro avaliado em R$ 130,00. A mulher foi presa em flagrante e, no plantão policial, pagou fiança no valor de R$ 1,5 mil para responder pelo crime em liberdade.

De acordo com boletim de ocorrência (BO), a dona do salão acionou a Polícia Militar (PM), por volta das 16h, após constatar que um dos produtos onde ela havia instalado "tags" de rastreamento por satélite estava em movimento. Quando a vítima acionou o modo de alarme, o sinal sonoro indicou que o item estava no interior da bolsa de sua cliente.

Questionada, segundo o registro policial, a suspeita teria admitido a tentativa de furto e se oferecido para pagar o valor do produto - um sabonete líquido de grife que estava no banheiro do estabelecimento - para evitar constrangimentos. Porém, a proprietária declarou que não aceitou por não concordar com a prática ilegal e acionou a polícia.