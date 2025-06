Alunos da Fatec e Etec de Jaú criam soluções contra a seca

Nesta terça-feira (17), data em que foi celebrado o Dia Mundial de Combate à Seca e à Desertificação, alunos e professores do Centro Paula Souza (CPS) mostram que educação profissional e tecnológica anda de mãos dadas com inovação sustentável. Em Jaú (47 quilômetros de Bauru), a Escola Técnica Estadual (Etec) Professor Urias Ferreira e Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) desenvolvem projetos com impactos no enfrentamento à escassez hídrica, degradação do solo e mudanças climáticas, contribuindo para segurança alimentar, valorização da agricultura familiar e preservação ambiental.

Na Fatec de Jaú, um dos destaques é a elaboração de uma metodologia replicável de captação de água de chuva, que busca otimizar o uso do recurso para fins não potáveis, como irrigação, limpeza e combate a incêndios. "Sempre trabalhei com soluções baseadas na natureza", explica a professora do curso de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Valéria Lopes Rodrigues, idealizadora da proposta.

O projeto usa drones, softwares especializados e estações hidrometeorológicas para mapear áreas de captação e desenhar sistemas eficientes, com análise de viabilidade econômica e ambiental. O objetivo é criar um manual técnico de replicação, fortalecendo a resiliência hídrica de escolas e comunidades.