Motorista de app é agredido e amarrado no porta-malas em Bauru

Um motorista de aplicativo, de 22 anos, foi agredido, amarrado e colocado no porta-malas do carro que dirigia, na noite desta segunda-feira (17), durante um assalto cometido por três jovens — um de 19 e dois de 20 anos — em Bauru. Embora o trio ainda esteja foragido, já foi identificado pela polícia porque, após o crime, levou o veículo até a garagem do apartamento da avó de um dos suspeitos.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), a vítima foi chamada para uma corrida na alameda Amadeu Cazelato, no Parque São Geraldo, por volta das 23h. Ela conduzia um Hyundai HB20 pertencente a uma locadora de veículos, com sistema de rastreamento. Ao chegar ao local, três rapazes embarcaram no automóvel. Na sequência, um deles encostou uma faca no pescoço do motorista e anunciou o assalto. Um dos criminosos assumiu o volante. A vítima foi agredida e teve as mãos amarradas antes de ser forçada a entrar no porta-malas.

Ainda conforme o BO, os assaltantes a levaram até o final da rua dos Professores, em uma esquina com via de terra, no Núcleo Gasparini, onde foi liberada. Em seguida, o motorista acionou a Polícia Militar. Os criminosos fugiram levando não apenas o HB20, mas também o celular e o notebook do trabalhador.