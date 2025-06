Entrelinhas

Ufa...

A base do governo na Câmara finalmente teve algo a celebrar durante discurso na tribuna nesta segunda - o anúncio de investimentos no DAE, fruto de empréstimo, e do início da construção das 401 casas do Minha Casa, Minha Vida no Jardim Europa. Fazia algum tempo que isso não ocorria: o próprio vereador José Roberto Segalla (União Brasil) costuma fazer piada com a situação. "Ninguém sobe aqui para defender nada...".