Operação em Arealva flagra droga até em árvore; três são presos

Arealva - Uma operação conjunta realizada no início da manhã desta quinta-feira (12) em dois endereços em Arealva (41 quilômetros de Bauru) resultou na localização de um tijolo de maconha escondido entre os galhos de uma árvore, além de porções de drogas sob um colchão e anotações a respeito do comércio de "doces". Três pessoas, entre elas uma mulher grávida de cinco meses, foram presas por tráfico de drogas e associação para o tráfico e permaneceram à disposição da Justiça.

De acordo com o registro policial, a operação, comandada pelo delegado Roberto Cabral Medeiros, reuniu policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) e do Setor de Inteligência (SI) e policiais militares da cidade, além de equipe do Canil do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep) de Bauru, e foi precedida de investigações, diligências e diversas campanas, inclusive durante a noite e a madrugada.

No primeiro endereço, no bairro Dona Lázara, as equipes encontraram um tijolo de maconha escondido entre galhos de uma árvore no quintal e caderno com anotações sobre o comércio de "doces", embora a polícia não tenha localizado nenhum indício de fabricação de produtos do tipo para a venda no local. Um homem de 22 anos e sua companheira, de 23 anos, grávida de cinco meses, foram presos em flagrante.