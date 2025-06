Bauru: ex repassa vídeo íntimo de mulher gravado sem autorização

Cerca de dois meses de namoro foram suficientes para transformar a vida de uma mulher de 35 anos, moradora de Bauru, em um inferno. Depois que ela decidiu dar um basta no relacionamento, o ex-companheiro, de 43 anos, passou não só a persegui-la, como também divulgou um vídeo íntimo gravado sem autorização, no momento em que ela saía do banho. O caso de violência doméstica e divulgação de cena de nudez foi registrado na noite deste sábado (7), na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da cidade.

De acordo com a vítima, eles se conheceram no ano passado, por serem vizinhos. Tiveram um breve relacionamento, encerrado quando ela decidiu reatar com o ex-namorado — situação que deixou o agressor inconformado, conforme consta no boletim de ocorrência (BO). O autor, então, passou a persegui-la com insistência.

Segundo o documento registrado na DDM, ele promove escândalos diariamente na porta da casa da vítima. Em um dos episódios, quando a patroa da mulher estava dentro do imóvel com a porta fechada, o agressor chegou a invadir a residência sem permissão, gritando que nunca a deixaria em paz.