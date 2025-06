Entrelinhas

SAÚDE 1

Após cancelar reunião em Bauru onde discutiria as vagas hospitalares junto ao Departamento Regional de Saúde (DRS), o secretário estadual de Saúde Eleuses Paiva viaja nesta sexta (6) a Agudos para participar de evento do Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema (Civap).

