Após colisão, carro atropela criança na calçada e condutor foge

No início da manhã desta quinta-feira (5), um carro atingiu um coletivo em um cruzamento na Vila Dutra, em Bauru, e, na sequência, subiu na calçada, atropelando uma menina de dez anos. O condutor do automóvel fugiu sem ser identificado, abandonando o veículo no local.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), o acidente ocorreu por volta das 6h45, na alameda Cafelândia. O motorista do ônibus contou à Polícia Militar (PM) que, após a colisão e o atropelamento, o condutor do carro, um Citroen Picasso, fugiu. O veículo foi recolhido administrativamente.

Com escoriações no joelho e perna esquerda, a criança foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista, medicada e liberada antes da chegada da PM. A Polícia Científica foi acionada para a perícia no local e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.