22ª Feira do Livro de Bauru homenageia Pedro Bandeira

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura e da Biblioteca Municipal Rodrigues de Abreu, realiza na próxima semana, de segunda (2) a sábado (7), a 22ª edição da Feira do Livro de Bauru, no Centro Cultural 'Carlos Fernandes de Paiva', na avenida Nações Unidas, 8-9, no Centro. Nesta edição, o escritor Pedro Bandeira será o homenageado com exposição sobre sua obra e um vídeo gravado especialmente para o público da cidade. Pedro Bandeira tem uma extensa produção literária que muito atrai jovens e adultos.

A entrada é gratuita e aberta para toda a população. A abertura será na segunda (2), às 19h. A programação segue de 3 a 6 de junho, das 8h às 21h, no Centro Cultural, e o encerramento está previsto para o dia 7 de junho, sábado, às 9h, no Jardim Botânico de Bauru. O evento contará com contação de histórias, espetáculos teatrais, shows musicais, lançamentos de livros, rodas de conversa e outras atividades ligadas à literatura.

A feira busca aproximar o público dos livros, despertando o interesse pela leitura, especialmente em crianças e jovens, proporcionando interação com autores, mediadores e atores, tornando a experiência mais envolvente e significativa. A Feira do Livro conta também com a participação de distribuidoras e editoras de livros, livrarias, sebos, gráficas, autores e outros empreendedores do ramo literário que incrementam as atividades, com a exposição e comercialização de produtos literários.