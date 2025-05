Isabella Rocha, destaque Sub-21, renova com Sesi Vôlei Bauru

Uma das estrelas da nova geração, eleita duas vezes consecutivas a melhor jogadora do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) Sub-21, Isabella Rocha confirmou sua permanência no Sesi Vôlei Bauru para a temporada 2025/26. A ponteira, além do destaque nas categorias de base, fez parte da campanha finalista do time bauruense na Superliga 2024/25.

Na Superliga, Isa Rocha estreou com o time bauruense na competição logo na segunda rodada e, durante toda a temporada, anotou 32 pontos. Sua principal atuação foi na sua primeira partida da carreira como titular na liga nacional: a vitória sobre o ABEL Moda Vôlei, com a jovem ponteira anotando 24 pontos e levando o troféu Viva Vôlei de melhor jogadora em quadra.

Além da contribuição nas campanhas do Sesi Vôlei Bauru no Paulista, Copa Brasil e Superliga, Isa Rocha também foi impactante no seu ano pelo Sub-21 do Sesi Bauru. Chegando em 2024, a atleta foi campeã do CBI Sub-21, o torneio nacional da categoria, sendo eleita a melhor jogadora da sua posição e de todo o campeonato pela segunda vez consecutiva.