Só eu que não acho graça?

Vejamos: do cruzamento assexuado entre uma boneca inflável e um pênis de borracha, nasceu um bebê reborn — e uma imensa massa de idiotas, que segue essa pauta fraudulenta, recheada de fakes e silicone ideológico. Só se fala no bebê reborn e no remake da novela.

Enquanto isso, Bauru segue sem rede de esgoto, com parentes aboletados em cargos estratégicos. Faltam vagas nas escolas municipais, e metade das casas da cidade está com as torneiras secas. E a Câmara virou uma confraria a serviço da exploração.

O governo do Estado continua operando sua eficiente máquina de moer pobres, e o índice de jovens da periferia mortos pela PM sobe mais que o dólar — sem direito a manchete, sem direito à vida.