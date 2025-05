CPI-4, 4º Batalhão de Caçadores e Baep realizam operação em Bauru

A Polícia Militar de Bauru realiza, nesta quinta-feira (22), a Operação Impacto Visibilidade, que ocorre em âmbito estadual e tem como objetivo percorrer ruas e avenidas de bairros periféricos, bem como da região central, para reforçar a segurança pública. A ação teve início na Praça Ruy Barbosa, no Centro, às 9h40, e conta com cerca de 70 policiais, divididos em 23 viaturas do Comando de Policiamento do Interior 4 (CPI-4), do 4.º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar do Interior (4.º BC) e do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep).

Segundo o tenente-coronel Jovercy Bergamaschi Júnior, comandante do 4.º BC, os policiais militares que atuam no policiamento ostensivo receberam o reforço de agentes do setor administrativo da PM.

“Vamos atuar em pontos estratégicos onde há maior incidência de criminalidade, de forma a reduzir esses indicadores, trazer segurança à população e efetuar prisões por furto, roubo ou tráfico de drogas em diversas localidades.”