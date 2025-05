Colisão entre caminhões dificulta trânsito na Bauru-Jaú

Uma colisão entre dois caminhões, registrada por volta das 13h15 desta quinta-feira (15), no quilômetro 211 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, em Pederneiras, interrompeu parcialmente o tráfego de veículos no trecho, sentido Oeste, segundo informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da Artesp. De acordo com o site, não há informações sobre vítimas.

Neste momento, os motoristas que transitam pelo local passam pelo acostamento, já que os veículos envolvidos na batida traseira pararam sobre as duas faixas de rolamento. O Policiamento Rodoviário está no local. O JCNET acompanha o caso.