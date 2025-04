Três jovens são baleados em frente a uma adega em Bauru

Três jovens de 18, 19 e 21 anos foram baleados na madrugada deste sábado (26), no bairro Pousada da Esperança, em Bauru. Eles estavam em frente a uma adega, quando dois desconhecidos passaram de moto e atiraram, consta do boletim de ocorrência (BO) registrado como tentativa de homicídio.

As vítimas foram socorridas por populares a unidades de saúde distintas. O rapaz de 19 anos foi atingido por três disparos de arma de fogo na região do tórax, com projéteis ainda alojados no corpo, aponta o documento policial. De acordo com ele, uma das balas também transfixou seu braço esquerdo. Ele foi socorrido por amigos não identificados ao Pronto-Socorro Central, mas não corre risco de morte, informa o BO.

Já o mais velho, de 21 anos, sofreu um disparo de arma de fogo nas nádegas e outro em uma das coxas, sendo que as balas também ficaram no corpo dele, socorrido por desconhecidos à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Geisel. Depois, foi transferido para o PSC, também sem risco de morte, traz o boletim de ocorrência.