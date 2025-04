Justiça acata pedido do MP e arquiva inquérito contra Bulhões

Ele se refere a participação da deputada Sâmia Bomfim (PSOL). Na época, a parlamentar visitou o câmpus da Unesp para uma roda de conversa com estudantes, onde afirmou que proporia mudança na estrutura da Ouvidoria. A outra candidata era Isa Penna, na época era deputada estadual, que acompanhou as vítimas na delegacia.

“Minha vida pessoal e profissional foi praticamente destruída. Foi uma fase difícil, mas a verdade começa a prevalecer. Lutarei para reconstruir minha reputação - drasticamente atingida. Processarei alunos e as duas candidatas que me difamaram. Entrei na justiça contra o indivíduo que afixou o tal banner. A história escandalosa do "Caso Bulhões" não acabou. A verdade precisa vir à tona", critica Bulhões.

Nota na íntegra

"Fui objeto de um escândalo com grande repercussão na mídia nacional: em 2022, fui acusado de assédio sexual na Unesp (universidade em que trabalhava como professor há 29 anos). Um banner foi afixado no campus universitário – com conteúdo sexual atribuído a mim – e isso incitou a ira dos estudantes militantes. O banner era fake, uma montagem. Um indivíduo quis me atingir, por questões pessoais, e fez aquilo.

A grande mídia me massacrou. Depois de um processo administrativo totalmente irregular, fui exonerado pela Universidade. Fui exonerado por uma razão bizarra ou ridícula: a de que eu teria apontado o dedo para a camiseta de uma aluna - quando eu me dirigia à estampa de um anime numa explicação sobre cultura midiática - em uma sala de aula lotada. Detalhe: nenhum aluno fez qualquer reclamação à época, em 2019. Isso passou a comparecer no PAD de 2022 após nenhum fato irregular ter aparecido - como eu sabia. Uma professora "ouviu dizer" (juridicamente, uma testemunha que não viu, que não testemunhou, sequer pode ser considerada testemunha). Trouxeram a tal aluna e ela disse: ele apontou o dedo...

Fui exonerado por isso! E a imprensa não noticiou a bizarrice!

Passei a viver na penúria. Pensei em acabar com a minha vida.

Hoje, recebo a notícia: o juiz acatou a sugestão de arquivamento do processo (houve um inquérito aberto com base em uma suspeita injusta; duas candidatas a eleição em 2022 usaram o "caso Bulhões" para fazer campanha).

O Ministério Público reconheceu que não havia fundamento para acusação. O juiz acolheu esse parecer e o processo foi arquivado.

Fui formalmente inocentado.

Sou inocente.

Mas minha vida pessoal e profissional foi praticamente destruída.

Foi uma fase difícil, mas a verdade começa a prevalecer.

Lutarei para reconstruir minha reputação - drasticamente atingida.

Processarei alunos e as duas candidatas que me difamaram.

Entrei na justiça contra o indivíduo que afixou o tal banner.

A história escandalosa do "Caso Bulhões" não acabou. A verdade precisa vir à tona".