Entrelinhas

Papa Francisco

Lideranças políticas de Bauru manifestaram pesar após a morte do papa Francisco (leia mais nas págs. 5, 11 e 12). Em Bauru, a prefeita Suéllen Rosim (PSD) classificou o pontífice como "um homem de fé e devoção, que dedicou sua vida ao serviço do próximo, sempre com amor, humildade e sabedoria. Que Deus conforte os corações de seus familiares, amigos e fiéis. Seu legado de compaixão e esperança será lembrado por muitas gerações".

Justiça social