Ekeruá terá observação de constelações indígenas

Nesta terça-feira (15), primeiro dia da 4.ª Gincana Cultural da Aldeia Ekeruá, que segue até o dia 20 na Terra de Araribá, em Avaí (39 quilômetros de Bauru), para comemorar o Dia dos Povos Indígenas, o local será palco de palestra sobre constelações indígenas e obervações de astros.

A atividade é uma parceria entre a Aldeia Ekeruá e o Observatório de Astronomia da Unesp de Bauru. A programação começa às 9h, com oficina de marcador de tempo do sol com a professora Marisa Ortiz.

Às 17h, o professor Rodolfo Langhi, coordenador do Observatório, ministrará palestra sobre etnoastronomia (área da Astronomia que estuda conhecimentos astronômicos de um povo por meio de seus costumes). Às 18h, os presentes poderão contemplar o pôr do sol. Às 19h, a lua será observada por meio de telescópios. Já às 20h, o foco dos observadores será a constelação indígena da ema. Informações podem ser obtidas pelo (14) 99702-4315 e (14) 3103-6030.