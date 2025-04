Bauru Basket abre venda de ingressos para jogo desta quinta

Na próxima quinta-feira (17), as 19h30, o Bauru Basket irá receber a equipe do R10 Score/Vasco da Gama no ginásio Panela de Pressão. Será um confronto direto e decisivo para as pretensões do Dragão no NBB Caixa. Os ingressos para acompanhar o duelo já estão à venda pelos seguintes valores: R$ 15 (arquibancada), R$ 70 (cadeiras numeradas) e R$ 90 (cadeiras de quadra). A diretoria solicita que os torcedores também doem 1 kg de alimento não-perecível, que será destinado a entidades sociais.

As entradas podem ser compradas de duas formas: online, pelo site da Fast Ingressos (www.fastingressos.com.br); e presencialmente, na RR Store. A loja fica na avenida Comendador da Silva Martha, 21-80. O horário de funcionamento de segunda a sexta-feira é das 9h às 18h. Caso a carga de entradas colocadas à venda não seja esgotada, o restante será vendido uma hora antes da partida, nas próprias bilheterias do ginásio.

ÚLTIMO DUELO