Homem é preso após briga em partida de bilhar em Bauru

Um homem de 62 anos foi preso em flagrante, sem direito a fiança, por portar uma arma sem documentação e por ameaçar outra pessoa em um bar, onde jogavam sinuca, no Parque Bauru, na madrugada desta quinta-feira (10).

Segundo o boletim de ocorrência (BO), um homem de 45 anos procurou uma base da Polícia Militar próxima para denunciar que foi ameaçado e que teve seu celular quebrado por um indivíduo com uma arma na cintura. Com base nas características informadas, uma equipe da PM foi até o local e encontrou o suspeito, que é policial militar aposentado. Ele portava uma pistola Taurus calibre .6,35 com sete munições no carregador, porém sem a documentação necessária para o porte.

Ainda de acordo com o documento, o homem confirmou o desentendimento, foi conduzido ao Plantão Policial e, em seguida, encaminhado para a custódia da própria Polícia Militar, onde aguardaria a audiência de custódia.