Polícia Civil de Jaú prende trio com R$ 13 milhões em drogas

Mineiros do Tietê - Policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) e Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jaú apreenderam, nesta segunda-feira (7), cerca de 850 quilos de drogas, entre cocaína e crack, avaliadas em aproximadamente R$ 13 milhões, em um condomínio de ranchos no Baixão de Serra, às margens do rio Tietê, em Mineiros do Tietê (65 quilômetros de Bauru).

Os entorpecentes foram localizados no interior do porta-malas e no banco traseiro de um veículo abordado em um dos imóveis. Três homens foram presos em flagrante e encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, onde a ocorrência foi registrada. Com eles, também foram apreendidos valores em dinheiro, aparelhos celulares, dois automóveis, um caminhão e um revólver calibre 38 com 10 munições.