Marília recebe mais de R$ 500 mil em produtos para ações sociais

Em celebração aos 96 anos de fundação de Marília, a Farma Conde realizou uma doação de produtos à cidade, totalizando mais de R$ 500 mil em itens voltados à saúde e ao bem-estar da população. A entrega oficial ocorreu na última quinta-feira (3), com a presença do prefeito Vinicius Camarinha, representantes do poder público municipal e o presidente da empresa, Manoel Conde Neto.

A doação inclui milhares de produtos — entre medicamentos, kits de higiene pessoal, suplementos e alimentos — que serão destinados a entidades assistenciais e programas sociais voltados à população em situação de vulnerabilidade. “É uma doação importante para esse aniversário. A cidade recebe com muita generosidade esse apoio da família Conde. Estamos muito felizes e tenho certeza de que esses produtos vão ajudar — e muito — a população mais vulnerável de Marília”, afirmou o prefeito Vinicius Camarinha.

"A iniciativa reforça o compromisso da Farma Conde, maior rede de farmácias do interior paulista, com a promoção da saúde, do bem-estar e da solidariedade", argumenta a empresa. “Temos um carinho especial por Marília. É uma cidade que caminha junto com a história da Farma Conde. Essa doação é uma forma de retribuir o acolhimento e contribuir com ações sociais importantes para a população”, destacou a farmacêutica e fundadora da rede, Claudia Conde.