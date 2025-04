Com casa cheia, Sesi Bauru vence Praia Clube e sai na frente

Após o fim do jogo, Mateus Bender foi eleito o melhor jogador em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Darlan foi o maior pontuador do Sesi Bauru, com 22 pontos.

Com o resultado, o Sesi Bauru precisa de apenas mais uma vitória para se classificar para a semifinal. A próxima partida será no dia 13, domingo, às 17h, no Ginásio do Uberlândia Tênis Clube. Se vencer fora de casa, o time de Bauru aguardará o vencedor entre Sada Cruzeiro e Vedacit Vôlei Guarulhos na semifinal.

O JOGO

O Sesi Bauru foi para a estreia nos playoffs com o seguinte time titular: Mateus Bender, Éder, Guiga, Lukas Bergmann, Thiery, Darlan e Pureza. O primeiro set das quartas de final começa equilibrado, com os dois times tendo sucesso na virada de bola, até a primeira vantagem do Sesi Bauru em bom trabalho de saque e forçando os erros do Praia Clube, que para em 13 a 11. A parcial segue com pontos trocados, com o time da casa tendo sucesso nas passagens de saque, segurando a equipe mineira em 20 a 17, na segunda parada do Praia Clube. A equipe de Uberlândia se recupera no set, pontua em saque e encosta com 22 a 21, no primeiro tempo do Sesi Bauru. Em ótima sequência de Maicon, o Praia Clube vira o placar em 22 a 23 e força o segundo tempo bauruense. A parada resolve: o Sesi Bauru consegue a virada de bola, converte dois contra-ataques em sequência e fecha em 25 a 23.

O Praia Clube começa o segundo set em vantagem, abrindo 2 a 6 contando também com os erros do Sesi Bauru, que para pela primeira vez. O time da casa se recupera na parcial com boa passagem de Éder no saque, convertendo os contra-ataques e toma a liderança, em 13 a 11, forçando a parada do Praia Clube. O saque bauruense segue pressionando a recepção do time de Uberlândia que tem dificuldade na virada de bola e para pela segunda vez em 18 a 14. O Sesi Bauru segue agressivo nos saques e contra-ataque, segurando a vantagem sobre o adversário até fechar em 25 a 20.

A terceira parcial começa com o Sesi Bauru conseguindo rápida vantagem na passagem de saque de Darlan, pontuando no fundamento e abrindo 4 a 1, na primeira parada do Praia Clube. O set se equilibra, com os pontos ficando mais longos no crescimento defensivo das duas equipes. O time de Uberlândia tem dificuldade na sequência de saques e vê o Sesi Bauru abrir novamente, em 18 a 15, na segunda parada do visitante. Os dois times seguem trocando pontos na parcial, com alguns erros dois times. Na reta final, o Sesi Bauru para em 22 a 20, após dois pontos em sequência do time mineiro. A equipe da casa segura o ataque mineiro, converte contra-ataques e fecha em 25 a 21.