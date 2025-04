Homem tenta fugir da PM, mas é flagrado com 326 pedras de crack

Um homem foi flagrado, na manhã deste domingo (6), com 326 pacotinhos de crack, droga já embalada para comercialização, no bairro Pousada da Esperança, em Bauru. Antes de ser preso, ele tentou fugir da equipe da 4ª Companhia da Polícia Militar do 4º Batalhão de Caçadores, que estava em patrulhamento pela região.

Ao perceber a presença dos policiais, o suspeito empreendeu fuga em direção a uma área de mata com uma sacola plástica em mãos. O encarregado e o motorista, então, desembarcaram da viatura e iniciaram uma perseguição a pé.

"Após breve acompanhamento, o indivíduo veio a cair ao solo, momento em que foi contido. Durante a abordagem, ele apresentou resistência na tentativa de fuga, sendo necessário o uso moderado da força com o emprego de soco para cessar o poder combativo, permitindo sua imobilização e posterior algemamento, conforme preconizado na Súmula 11 do STF”, consta do registro policial.