Bauru: homem é preso por agredir mulher com vassouradas e socos

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante, neste sábado (5), após agredir a mulher com vassouradas, chutes e socos na cabeça e na face, em Bauru. A violência teve início quando ele chegou em casa alterado, durante a madrugada, querendo expulsá-la do imóvel, situado no Octávio Rasi, explicou a vítima, que estava lesionada.

De acordo com o boletim de ocorrência, o indiciado narrou na delegacia que seu relacionamento não tem sido harmônico e que eles se desentenderam porque ele chegou tarde. Afirmou ainda que ela o agrediu, mas admitiu ter feito o mesmo e que havia se arrependido de seus atos.

Ele ficou à disposição da Justiça e passaria por audiência de custódia.