'Abre a boca que lá vem causo!' promete divertir a criançada

Quer espiar as estórias antes de todo mundo? No próximo sábado (12), às 15h, a produtora artística Cia. Camarim promove o evento de pré-lançamento de suas novas séries "Causos do Zé Barbado, o mistério do cesto de frutas" e "Abre a boca e feche os olhos!', na Biblioteca Central. Com tradição no teatro e vasta experiência em contações de estórias pelo Interior paulista, a Companhia prepara uma tarde de atrações culturais ao público infantojuvenil. "Abre a boca que lá vem causo!" apresenta atividades que incluem a exibição de episódios inéditos, exposição de cenários, a presença do personagem Zé Barbado, com um bate-papo junto ao artista criador das séries, Bruno Wan-Dick, e acessibilidade por uma intérprete de libras.

O projeto é desenvolvido com incentivo da Lei Paulo Gustavo, por meio do Ministério da Cultura e do Governo Federal, e com o apoio da Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria Municipal de Cultura. As séries expandem o repertório da Cia. Camarim ao levar suas narrativas originais para o formato audiovisual, dentro de uma proposta que preserva a estética de seus espetáculos e diversifica personagens e enredos. No novo projeto, os conhecidos personagens "Zé Barbado" e "Emili", presentes nas produções da Camarim desde meados dos anos 2000, protagonizam aventuras pensadas para proporcionar uma experiência cultural às crianças de forma gratuita e com acesso facilitado pela internet.

Cada série tem sete episódios, de aproximadamente cinco minutos. "Causos do Zé Barbado, o mistério do cesto de frutas" tem estreia em 14 de abril, no canal do youtube @ciacamarim, e narra as estórias de Zé Barbado, um pescador que tem barba de fogo e marcas de queimadura no rosto, por conta de um incidente com a mula sem cabeça, e de seus amigos do folclore brasileiro na "Cidade Cesto de Frutas", uma vila inspirada em Bauru. No enredo, os personagens vivem uma série de aventuras para resolverem um intrigante mistério envolvendo um cesto de frutas, um sanduíche bauru e uma onça. Ícones da cultura bauruense como o esporte basquete, o Parque Vitória Régia e a Festa do Livro também ganham destaque na obra. "Abre a boca e feche os olhos!" tem lançamento em 15 de maio, no canal do youtube@ciacamarim, e é baseada em espetáculo teatral de 2006 e em livro homônimo de Wan-Dick, publicado em 2020.