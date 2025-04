A conscientização sobre o Autismo

E tomar banho? Para alguns, as gotas de água são como navalhas caindo e perfurando cada centímetro de pele que há no corpo. Passar perfumes, desodorantes, cremes... O odor, a textura, pode ser um convite à náusea, ao colapso por conta das sensações. Conversar.... Existem os autistas verbais e não verbais. Os que conversam, os que não conversam e os que usam meios alternativos para conversar, tipo, fichas de comunicação com imagens do que necessitam comunicar, tablets, textos escritos, um comportamento que pode ser uma crise de choro, sair correndo, uma explosão de raiva.

Não importa como, mas a pessoa com autismo, sempre arruma um meio de se comunicar. Os autistas de nível 1 costumam conversar, mas tem dificuldades para entender as reais intenções das falas, não percebem de imediato as entrelinhas e, por conta disso, tendem a sofrer muitos abusos emocionais, físicos e até mesmo financeiros.

São incontáveis as situações cotidianas, que se aqui listadas, dariam um livro. Fato é que, pessoas com autismo, necessitam de muita terapia para aprenderem, um pouco, a caminhar por este mundo e por entre as pessoas que não tem autismo. Então, da próxima vez que você cruzar com uma pessoa com autismo, seja ela criança, jovem, adulto ou idosa, olhe para ela com mais empatia.