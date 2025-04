Semana de Arte do Dragão celebra o design e a cultura urban

Entre os dias 7 e 9 de abril, o esporte, o design e a cultura urbana estarão em evidência devido à Semana de Arte do Bauru Basket. Realizado em parceria com a Penalty, o projeto reúne cinco artistas visuais bauruenses, que irão utilizar elementos da identidade do time e da cidade para dar vida a obras que transmitam a essência do Dragão.

"A Penalty valoriza e entende a forte cultura do basquete. A Semana de Arte do Bauru Basket representa este movimento, conectando-se com a cultura da rua. Mais do que uma homenagem ao time, essa iniciativa dialoga com os artistas locais, que trazem suas próprias leituras sobre o Bauru Basket. Estamos felizes em realizar mais essa ação dentro da nossa longa parceria com o clube", destaca Alexandre Lobo, gerente de marketing da Penalty.

Em reconhecimento ao trabalho desenvolvido para a ação, cada artista receberá uma camisa de jogo do Bauru Basket personalizada e um kit exclusivo de produtos da Penalty. As ilustrações serão publicadas nas redes sociais da equipe e da empresa de material esportivo.