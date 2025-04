Giro SP do PT reúne quatro deputados e militância em Bauru

Os deputados federais do PT Kiko Celeguim e Nilto Tatto, assim como os estaduais da mesma legenda Beth Sahão e Luiz Cláudio Marcolino, estão em Bauru neste sábado (5), quando acontece o Giro SP, evento que reúne a militância do partido no Sindicato da Construção Civil.

Com o objetivo de fazer uma aproximação com o diretório estadual e discutir temas locais e nacionais, por exemplo, o encontro também conta com a participação de nomes como o da vereadora Estela Almagro, de Vanessa Ramos, presidente do diretório de Bauru, de Luciano Assis, coordenador da macrorregional do PT e do advogado Jorge Moura, do Instituto Acesso Popular.

A maior parte deles esteve no espaço Café com Política do Jornal da Cidade (JC), onde concedeu entrevista e analisou a atual conjuntura política, além das perspectivas para 2026, ano de disputa eleitoral. “O objetivo desse Giro não é só pensar na próxima eleição, tampouco na aprovação do governo. A gente faz debate político, traz o anseio de quem está no dia a dia nas ruas. Não só para estarmos mais fortes para enfrentar a direita nas próximas eleições, mas para organizar o partido para as próximas décadas”, destacou o deputado Kiko Celeguim.