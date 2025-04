Em roubo, motociclista é agredido e trancado em porta-malas

Um motociclista de 48 anos foi jogado no porta-mala de um carro depois de desacelerar seu veículo ao atender um pedido de ajuda, na madrugada de sexta-feira (4), em trevo da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP 225), a Bauru-Jaú, em área rural de Pederneiras (33 quilômetros de Bauru). A motocicleta foi encontrada por um prestador de serviço, que roçava o mato de uma área do bairro Pousada da Esperança 2, com o tambor de ignição danificado e sem a placa. O veículo foi apreendido e levado ao pátio da Polícia Civil.

Segundo informações do boletim de ocorrência (BO), a vítima transitava com a sua moto pelo trevo da rodovia quando um homem, ao lado de um Gol prata parado, acenou pedindo ajuda. Ao reduzir a velocidade, o motociclista ouviu o pedido do desconhecido, que informou que estava sem combustível.

Antes que ele descesse da moto, outros dois homens surgiram por trás do carro e gritaram: "Perdeu, perdeu, passa a chave da moto..." A vítima jogou a chave a uma certa distância e passou a ser agredida e foi colocada no porta-mala do Gol.