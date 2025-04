Homem foge da PM, é perseguido e preso por receptação de moto

Foi iniciado o acompanhamento com apoio e cerco pelas viaturas da região. Durante a fuga, já na quadra 14 da rua Princesa Isabel, o condutor perdeu o controle da motocicleta e caiu, segundo consta no boletim de ocorrência (BO).

Durante patrulhamento preventivo para coibir roubos e furtos na região, a equipe da PM visualizou um indivíduo em uma motocicleta Honda CG Start 160, de placa SUI-8B09, saindo de uma adega no Centro. Foi dada ordem de parada ao condutor, que desobedeceu, acelerou o veículo e empreendeu fuga por diversas vias.

Um homem de 24 anos foi preso, na madrugada deste sábado (5), quando saía de uma adega, na região central de Bauru, como uma moto furtada em Barra Bonita. Ele não obedeceu à ordem de parada da Comando da Força Patrulha da Polícia Militar, foi acompanhado e detido na rua Princesa Isabel, na Vila Lemos, região do Jardim Bela Vista, em Bauru. O suspeito responde inquérito pelo artigo 121 (homicídio).

No momento da abordagem, de acordo com a PM, o indivíduo apresentou resistência, sendo necessário o uso da força para contê-lo e imobilizá-lo.

Na busca pessoal no abordado, não foi localizado nenhum objeto ilícito.

Questionado a respeito da origem da motocicleta, o homem declarou tê-la adquirido recentemente por meio da plataforma Facebook, porém não soube informar o nome ou os dados do vendedor.

Foi realizada consulta do veículo via Copom e constatado que a motocicleta é produto de furto registrado na cidade de Barra Bonita.